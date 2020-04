Attualita 233

Gela, da oggi sono ripresi i tamponi presso l'ex mattatoio. Si cerca un immobile per ospitare i soggetti in quarantena

Lo ha reso noto il sindaco nel corso di un incontro con alcuni deputati nazionali e regionali. Affrontate diverse questioni riguardanti l'emergenza sanitaria

Redazione

03 Aprile 2020 20:34

Questa mattina il sindaco Lucio Greco ha avuto un lungo confronto con i deputati nazionali e regionali del movimento cinque stelle Lorefice e i deputati Damante, Di Paola, Bartolozzi, Pignatone e Arancio. Sono stati affrontati diversi problemi inerenti l’attuale emergenza. Il sindaco ha illustrato quanto fatto in accordo e su indicazione del prefetto e della direzione strategica dell’Asp. Da oggi riprenderanno i tamponi presso l’ex mattatoio mentre si sta valutando la necessità di trovare un immobile per poter ospitare i soggetti in quarantena ed anche il personale del 118 e gli operatori sanitari dell’ospedale. Il sindaco ha avuto una interlocuzione anche con i vertici di Eni

