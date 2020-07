Attualita 201

Gela, da lunedì la Ztl sarà estesa anche al lungomare: sarà attiva ogni giorno dalle 20 alle 2

In queste ore il transito sarà consentito solo ai veicoli di pronto soccorso, di emergenza e di pronto intervento e ai mezzi adibiti all’espletamento di servizi di pubblica utilità

Redazione

18 Luglio 2020 15:50

Ultimata la segnaletica stradale, da lunedì il Comune è pronto a partire con la ZTL del lungomare ed entreranno contestualmente in vigore anche le nuove disposizioni e il nuovo utilizzo delle carreggiate, con quelle a nord riservate agli esercenti per per loro attività di ristorazione e intrattenimento. La ZTL del lungomare di Gela, lo ricordiamo, interesserà il tratto di strada compreso tra la via Vasile e la via Borsellino, e sarà attiva ogni giorno dalle ore 20 alle 2. In queste ore il transito sarà consentito solo ai veicoli di pronto soccorso, di emergenza e di pronto intervento, ai mezzi adibiti all’espletamento di servizi di pubblica utilità quali illuminazione e nettezza urbana e a quelli autorizzati adibiti al trasporto di soggetti con disabilità. Ovunque sarà istituito il limite dei 20 km/h. Tali provvedimenti avranno efficacia fino al 14 settembre. L’invito che, ancora una volta, si fa ai residenti che ancora siano sprovvisti di pass è quello di richiederlo agli uffici competenti e di collaborare sostando al parcheggio Arena, oramai aperto su tutti e tre i livelli e totalmente gratuito, o nelle vie limitrofe al lungomare nelle ore interessate dal provvedimento.

“Sappiamo che quello dell'istituzione della ZTL – afferma il vicesindaco Terenziano Di Stefano - era un provvedimento molto atteso, ma andava regolamentato bene e per questo c'è stato qualche piccolo ritardo, questione di ore, nella predisposizione della segnaletica. Adesso abbiamo risolto tutto e, in condizioni di sicurezza, siamo pronti a partire, come in ogni altra città di mare. Abbiamo un bellissimo lungomare e sarebbe un peccato non sfruttarlo a dovere, incentivando anche le attività economiche che vi insistono”.



Ultimata la segnaletica stradale, da lunedì il Comune è pronto a partire con la ZTL del lungomare ed entreranno contestualmente in vigore anche le nuove disposizioni e il nuovo utilizzo delle carreggiate, con quelle a nord riservate agli esercenti per per loro attività di ristorazione e intrattenimento. La ZTL del lungomare di Gela, lo ricordiamo, interesserà il tratto di strada compreso tra la via Vasile e la via Borsellino, e sarà attiva ogni giorno dalle ore 20 alle 2. In queste ore il transito sarà consentito solo ai veicoli di pronto soccorso, di emergenza e di pronto intervento, ai mezzi adibiti all’espletamento di servizi di pubblica utilità quali illuminazione e nettezza urbana e a quelli autorizzati adibiti al trasporto di soggetti con disabilità. Ovunque sarà istituito il limite dei 20 km/h. Tali provvedimenti avranno efficacia fino al 14 settembre. L’invito che, ancora una volta, si fa ai residenti che ancora siano sprovvisti di pass è quello di richiederlo agli uffici competenti e di collaborare sostando al parcheggio Arena, oramai aperto su tutti e tre i livelli e totalmente gratuito, o nelle vie limitrofe al lungomare nelle ore interessate dal provvedimento.

“Sappiamo che quello dell'istituzione della ZTL – afferma il vicesindaco Terenziano Di Stefano - era un provvedimento molto atteso, ma andava regolamentato bene e per questo c'è stato qualche piccolo ritardo, questione di ore, nella predisposizione della segnaletica. Adesso abbiamo risolto tutto e, in condizioni di sicurezza, siamo pronti a partire, come in ogni altra città di mare. Abbiamo un bellissimo lungomare e sarebbe un peccato non sfruttarlo a dovere, incentivando anche le attività economiche che vi insistono”.



La scomparsa improvvisa a Gela di Ugo Di Prima, il cordoglio del sindaco e della sua giunta

News Successiva Gela, l'imprenditore Melfa chiede la gestione dello stadio "Presti": gli è già stato assegnato il PalaLivatino

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare