Gela, da lunedì sarà interrotta l'erogazione idrica a Fondo Iozza e Caposoprano: verrà dismessa la vecchia condotta

La durata dei lavori è stimata in 24/36 ore, al termine dei quali sarà riattivata la distribuzione idrica

Redazione

16 Aprile 2020 16:14

Si comunica che a partire dal 20 aprile sarà interrotto l'approvvigionamento idrico al serbatoio Caposoprano che alimenta le zone Fondo Iozza e Caposoprano. Ciò avverrà per consentire i lavori di dismissione della vecchia rete idrica e la messa in esercizio della nuova condotta (ID 103) con conseguente riallaccio delle utenze.La durata dei lavori è stimata in 24/36 ore, al termine dei quali sarà riattivata la distribuzione idrica.

Caltaqua garantirà l'approvvigionamento idrico sostitutivo attraverso autobotti ai siti sensibili e laddove le condizioni di accumulo non fossero sufficienti.

