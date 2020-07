Attualita 170

Gela, da domani scatta la Ztl nel centro storico. A metà mese anche al Lungomare

Il provvedimento mira a migliorare la fruizione del litorale, sostenere le attività commerciali che vi operano e tutelare i pedoni

Redazione

03 Luglio 2020 16:57

Dopo averla sperimentata con successo in passato, e averla estesa anche ad altre zone del centro storico, l’amministrazione comunale di Gela ha istituito anche per quest’anno la Zona a Traffico Limitato al Lungomare Federico II di Svevia, con il triplice obiettivo di migliorare la fruizione del litorale, sostenere le attività commerciali che vi operano e tutelare i pedoni. I dettagli sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa dal vicesindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, e dal comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana. La ZTL partirà a metà mese, da domani invece sarà attiva quella del centro, sul Corso Vittorio Emanuele, con i seguenti orari:- da lunedì a giovedì dalle 18:00 alle 2:00 dall'angolo di via Marconi a Via Trieste

- venerdì, sabato e domenica dalle 18:00 alle 2:00 dall'angolo di via Cocchiara a via Trieste, e alcuni tratti di via Marconi e via Rossini

In questi giorni e in queste fasce orarie, non potendo circolare e sostare i mezzi se non quelli autorizzati e di emergenza, non saranno valide le strisce blu e l’amministrazione invita tutti ad usufruire gratuitamente del parcheggio Arena, aperto h24.

Per quanto riguarda la ZTL del lungomare, questa interesserà il tratto di strada compreso tra la via Vasile e la via Borsellino, con una corsia riservata ad area pedonale larga 4 metri e una corsia centrale di 3 metri con senso unico di marcia da est verso ovest riservata, dalle ore 20 alle 2 di ogni giorno, al transito dei veicoli di pronto soccorso, di emergenza e di pronto intervento, per i quali, se in servizio, sarà consentita anche la sosta e la fermata. La circolazione e la sosta saranno possibili anche per i mezzi adibiti all'espletamento di servizi di pubblica utilità quali illuminazione e nettezza urbana e per quelli autorizzati adibiti al trasporto di soggetti con disabilità. Ovunque sarà istituito il limite dei 20 km/h; autorizzati i velocipedi normali, esclusi quelli a pedalata assistita. 5 stalli saranno riservati per i veicoli della Capitaneria di porto (in servizio) di fronte al pontile, due per le operazioni di carico e scarico merci in via Dalmazia e uno di fronte alla Capitaneria.

Tali provvedimenti avranno efficacia non appena sarà installata e definita la segnaletica stradale e sino alle ore 2.00 del 14 settembre 2020. Per le attività commerciali sarà obbligatorio, nell’allestire gli spazi esterni anche tramite pedane in legno, lasciare uno spazio di almeno 90 cm per passeggini e carrozzine per i disabili.

I residenti, dal momento in cui la ZTL sarà attiva, potranno transitare ma non sostare, e poiché l’area interessata verrà ampliata rispetto al passato, l’invito che il Comandante Montana ha voluto lanciare è stato, per chi ancora non ne fosse in possesso, di richiedere agli uffici il pass e di collaborare sostando al parcheggio Arena o nelle vie limitrofe al lungomare nelle ore interessate dal provvedimento. Per quanto riguarda tassisti e NCC l’obbligo sarà quello di comunicare tramite PEC il proprio transito in zona almeno 3 ore prima, stessa cosa per le auto da cerimonia dirette a Palazzo La Mattina. “Tanti sono stati gli incontri con i cittadini e i commercianti per arrivare a questa soluzione, - ha spiegato il vicesindaco Di Stefano – che, di certo, è perfettibile, ma quello che ci preme è vedere come risponde la città. Abbiamo incontrato anche la consulta dei disabili, con i quali abbiamo stabilito l’istituzione di 15 stalli di sosta a loro riservati. Per come l’abbiamo pensata, definisco l’attivazione di questa ZTL una scelta molta coraggiosa e ci auguriamo che possa aiutarci a regolamentare la movida senza dimenticare le esigenze di tutti gli altri”.





Dopo averla sperimentata con successo in passato, e averla estesa anche ad altre zone del centro storico, l’amministrazione comunale di Gela ha istituito anche per quest’anno la Zona a Traffico Limitato al Lungomare Federico II di Svevia, con il triplice obiettivo di migliorare la fruizione del litorale, sostenere le attività commerciali che vi operano e tutelare i pedoni. I dettagli sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa dal vicesindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, e dal comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana. La ZTL partirà a metà mese, da domani invece sarà attiva quella del centro, sul Corso Vittorio Emanuele, con i seguenti orari:- da lunedì a giovedì dalle 18:00 alle 2:00 dall'angolo di via Marconi a Via Trieste

- venerdì, sabato e domenica dalle 18:00 alle 2:00 dall'angolo di via Cocchiara a via Trieste, e alcuni tratti di via Marconi e via Rossini

In questi giorni e in queste fasce orarie, non potendo circolare e sostare i mezzi se non quelli autorizzati e di emergenza, non saranno valide le strisce blu e l’amministrazione invita tutti ad usufruire gratuitamente del parcheggio Arena, aperto h24.

Per quanto riguarda la ZTL del lungomare, questa interesserà il tratto di strada compreso tra la via Vasile e la via Borsellino, con una corsia riservata ad area pedonale larga 4 metri e una corsia centrale di 3 metri con senso unico di marcia da est verso ovest riservata, dalle ore 20 alle 2 di ogni giorno, al transito dei veicoli di pronto soccorso, di emergenza e di pronto intervento, per i quali, se in servizio, sarà consentita anche la sosta e la fermata. La circolazione e la sosta saranno possibili anche per i mezzi adibiti all'espletamento di servizi di pubblica utilità quali illuminazione e nettezza urbana e per quelli autorizzati adibiti al trasporto di soggetti con disabilità. Ovunque sarà istituito il limite dei 20 km/h; autorizzati i velocipedi normali, esclusi quelli a pedalata assistita. 5 stalli saranno riservati per i veicoli della Capitaneria di porto (in servizio) di fronte al pontile, due per le operazioni di carico e scarico merci in via Dalmazia e uno di fronte alla Capitaneria.

Tali provvedimenti avranno efficacia non appena sarà installata e definita la segnaletica stradale e sino alle ore 2.00 del 14 settembre 2020. Per le attività commerciali sarà obbligatorio, nell’allestire gli spazi esterni anche tramite pedane in legno, lasciare uno spazio di almeno 90 cm per passeggini e carrozzine per i disabili.

I residenti, dal momento in cui la ZTL sarà attiva, potranno transitare ma non sostare, e poiché l’area interessata verrà ampliata rispetto al passato, l’invito che il Comandante Montana ha voluto lanciare è stato, per chi ancora non ne fosse in possesso, di richiedere agli uffici il pass e di collaborare sostando al parcheggio Arena o nelle vie limitrofe al lungomare nelle ore interessate dal provvedimento. Per quanto riguarda tassisti e NCC l’obbligo sarà quello di comunicare tramite PEC il proprio transito in zona almeno 3 ore prima, stessa cosa per le auto da cerimonia dirette a Palazzo La Mattina. “Tanti sono stati gli incontri con i cittadini e i commercianti per arrivare a questa soluzione, - ha spiegato il vicesindaco Di Stefano – che, di certo, è perfettibile, ma quello che ci preme è vedere come risponde la città. Abbiamo incontrato anche la consulta dei disabili, con i quali abbiamo stabilito l’istituzione di 15 stalli di sosta a loro riservati. Per come l’abbiamo pensata, definisco l’attivazione di questa ZTL una scelta molta coraggiosa e ci auguriamo che possa aiutarci a regolamentare la movida senza dimenticare le esigenze di tutti gli altri”.





Videosorveglianza nelle scuole di Gela, acquistate sei telecamere: spesi 36mila euro

News Successiva Gela, raccolta indumenti usati e accessori: domani conferimento nell'isola ecologica situata alla stazione

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare