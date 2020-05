Politica 114

Gela, crisi economica: il sindaco chiede aiuto ai vertici Eni per far ripartire la città

Il primo cittadino, dopo la protesta di ieri dei commercianti e degli imprenditori, chiede a Eni di intervenire

Redazione

15 Maggio 2020 11:53

Il Sindaco Lucio Greco ha chiesto un incontro con in vertici Eni. Lo ha fatto scrivendo una nota ufficiale inviata per conoscenza alle parti sociali. La lettera è indirizzata al presidente di raffineria Francesco Franchi e all’amministratore delegato Ignazio Arces. “La situazione è arrivata ad un punto di non ritorno, stante che si stanno sfibrando e lacerando anche quelle ultime realtà economiche, che con grandi sacrifici erano riuscite a fronteggiare e sopravvivere al grave momento congiunturale vissuto dall’intera economia mondiale, a partire dal 2008 ad oggi”.Il sindaco ha ricevuto ieri dopo la pacifica protesta di ieri mattina una rappresentanza sindacale delle categorie commerciali, che hanno rappresentato un quadro a dir poco drammatico circa l’attuale stato di crisi in cui versa il settore.

“Il sottoscritto, facendosi interprete di questo grave stato di disagio economico delle categorie commerciali – si legge nella missiva indirizzata anche a sindacati, organizzazioni datoriali e ordini professionali – è qui a richiedere a codesta spettabile azienda la possibilità di un urgente incontro, unitamente a tutte le sigle sindacali, per programmare percorsi e linee di intervento in grado di dare una spinta alla ripartenza dell’economia cittadina e che possano così fungere da volano per le sorti economiche della città”.



Il Sindaco Lucio Greco ha chiesto un incontro con in vertici Eni. Lo ha fatto scrivendo una nota ufficiale inviata per conoscenza alle parti sociali. La lettera è indirizzata al presidente di raffineria Francesco Franchi e all’amministratore delegato Ignazio Arces. “La situazione è arrivata ad un punto di non ritorno, stante che si stanno sfibrando e lacerando anche quelle ultime realtà economiche, che con grandi sacrifici erano riuscite a fronteggiare e sopravvivere al grave momento congiunturale vissuto dall’intera economia mondiale, a partire dal 2008 ad oggi”.Il sindaco ha ricevuto ieri dopo la pacifica protesta di ieri mattina una rappresentanza sindacale delle categorie commerciali, che hanno rappresentato un quadro a dir poco drammatico circa l’attuale stato di crisi in cui versa il settore.

“Il sottoscritto, facendosi interprete di questo grave stato di disagio economico delle categorie commerciali – si legge nella missiva indirizzata anche a sindacati, organizzazioni datoriali e ordini professionali – è qui a richiedere a codesta spettabile azienda la possibilità di un urgente incontro, unitamente a tutte le sigle sindacali, per programmare percorsi e linee di intervento in grado di dare una spinta alla ripartenza dell’economia cittadina e che possano così fungere da volano per le sorti economiche della città”.



News Successiva Gela, tavolini all'aperto e ampi spazi per aiutare il settore della ristorazione: via libera dalla conferenza dei capigruppo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare