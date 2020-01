Eventi 213

Gela, corso di formazione per dipendenti del Comune: l'ufficio tributi rimarrà chiuso per tre giorni

L'ufficio rimarrà chiuso domani, mercoledì 22, giovedì 23 gennaio e martedì 28. Il corso si svolgerà nell'aula consiliare

Redazione

21 Gennaio 2020 11:30

L’ufficio Tributi del Comune rimarrà temporaneamente chiuso al pubblico mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, oltre che martedì 28 per consentire a tutto il personale del settore di partecipare ad un corso di formazione dell’Anutel per “accertatori tributari”. Il corso si svolgerà nell’aula consiliare e vi prenderà parte tutto il personale del settore tributi. I primi due giorni saranno dedicati alla formazione di accertatori tributari, mentre il 28 gennaio saranno illustrare novità e conferme dei tributi locali per il 2020.

