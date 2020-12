Attualita 57

Gela, cooperativa sociale ricerca educatori per un progetto: è già possibile inviare il curriculum

L'annuncio è stato emanato dalla cooperativa "Nido d'Argento". L'attività professionale si svolgerà tra i comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera

Redazione

07 Dicembre 2020 17:12

La cooperativa sociale “Nido D’argento” ricerca educatori in possesso di Laurea in Scienze dell’Educazione (o titolo equipollente) da inserire nel proprio organico, per attività professionale sul territorio di Gela, Niscemi, Butera e Mazzarino.Per ulteriori informazioni o invio candidature contattare lo 09331943672 o scrivere a reisportello@gmail.com



