Eventi 172

Gela, convegno dedicato alla presentazione dell'Enciclica di Papa Francesco "Laudato Si": interverrà il vescovo Gisana

Il convegno si terrà oggi alle 18 nell'aula "Falcone - Borsellino" del liceo delle Scienze Umane "Dante Alighieri"

Redazione

25 Giugno 2019 12:31

Oggi a Gela si terrà un convegno sulla presentazione dell'Enciclica di Papa Francesco "Laudato Si'". Il convegno si terrà alle 18 nell’aula magna “Falcone - Borsellino” del Liceo delle Scienze Umane (Ex magistrale) “Dante Alighieri” in via Europa, angolo via Romagnoli. Ad introdurre i lavori del convegno sarà il vescovo di Piazza Armerina, S.E.R. Mons. Rosario Gisana e la relazione sarà affidata a S.E.R. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti, presidente della Commissione Cultura e Comunicazioni Sociali della Cei e promotore - insieme a Slow Food Italia del Progetto “Comunità Laudato Si’”.

I lavori saranno arricchiti dai contributi della dott.ssa Nuccia Morselli, pscologa e pscoterapeuta, responsabile del progetto clinico "Le Ginestre"; da Enzo Madonia, presidente del MoVI e promotore della Comunità Internazionale Laudato si di Gela; da Padre Savino d'Amelio, Superiore generale della Famiglie dei Discepoli che a Gela anima oggi il Polo Educativo Padre Giovanni Minozzi.

Al termine dei lavori sarà ufficialmente presentata la comunità internazionale Laudato Si di Gela, una rete di persone e associazioni che vogliono fare dell'ecologia integrale un punto focale per ridare nuova energia alle comunità locali con iniziative e progetti concreti con i quali prendersi cura della "casa comune" che è la città, ma più in generale la terra.

La nuova rete associativa sosterrà il progetto Casa Futuro di Amatrice nella Diocesi di Rieti e lavorerà per realizzare a Gela il progetto "la Casa di Francesco", uno spazio ludico multidimensionale per educare ai valori dell'ecologia integrale.

L’iniziativa è promossa da una grande rete di associazioni ed enti partner, tra i quali la Diocesi di Piazza Armerina, la diocesi di Rieti, il MoVI, l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, la rete del progetto "The Youth City Factory" e di "Crescere Insieme", il Comitato della via Francigena Fabaria comitato di Gela, l'associazione Smaf, la rete del servizio per la Pastorale Giovanile, il progetto Clinico le Ginestre, la Casa del Volontariato, altre realtà e si realizza con il sostegno del CeSVoP.





Oggi a Gela si terrà un convegno sulla presentazione dell'Enciclica di Papa Francesco "Laudato Si'". Il convegno si terrà alle 18 nell’aula magna “Falcone - Borsellino” del Liceo delle Scienze Umane (Ex magistrale) “Dante Alighieri” in via Europa, angolo via Romagnoli. Ad introdurre i lavori del convegno sarà il vescovo di Piazza Armerina, S.E.R. Mons. Rosario Gisana e la relazione sarà affidata a S.E.R. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti, presidente della Commissione Cultura e Comunicazioni Sociali della Cei e promotore - insieme a Slow Food Italia del Progetto “Comunità Laudato Si’”.

I lavori saranno arricchiti dai contributi della dott.ssa Nuccia Morselli, pscologa e pscoterapeuta, responsabile del progetto clinico "Le Ginestre"; da Enzo Madonia, presidente del MoVI e promotore della Comunità Internazionale Laudato si di Gela; da Padre Savino d'Amelio, Superiore generale della Famiglie dei Discepoli che a Gela anima oggi il Polo Educativo Padre Giovanni Minozzi.

Al termine dei lavori sarà ufficialmente presentata la comunità internazionale Laudato Si di Gela, una rete di persone e associazioni che vogliono fare dell'ecologia integrale un punto focale per ridare nuova energia alle comunità locali con iniziative e progetti concreti con i quali prendersi cura della "casa comune" che è la città, ma più in generale la terra.

La nuova rete associativa sosterrà il progetto Casa Futuro di Amatrice nella Diocesi di Rieti e lavorerà per realizzare a Gela il progetto "la Casa di Francesco", uno spazio ludico multidimensionale per educare ai valori dell'ecologia integrale.

L’iniziativa è promossa da una grande rete di associazioni ed enti partner, tra i quali la Diocesi di Piazza Armerina, la diocesi di Rieti, il MoVI, l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, la rete del progetto "The Youth City Factory" e di "Crescere Insieme", il Comitato della via Francigena Fabaria comitato di Gela, l'associazione Smaf, la rete del servizio per la Pastorale Giovanile, il progetto Clinico le Ginestre, la Casa del Volontariato, altre realtà e si realizza con il sostegno del CeSVoP.





News Successiva Gela, premio "Gorgone d'oro" per il teatro: la commissione sceglie Angelo Russo e Ornella Giusto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews