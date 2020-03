Cronaca 63

Gela, controlli serrati in città: multati e fatti sgomberare in via Tevere tre venditori ambulanti di frutta e verdura

Le forze dell'ordine stanno passando al setaccio i luoghi di maggiore aggregazione. Controlli sono stati effettuati anche a Macchitella

Redazione

18 Marzo 2020 16:04

Il comando di polizia municipale, insieme al sindaco Lucio Greco, al vice sindaco Terenziano Di Stefano ed al presidente del Consiglio comunale Salvatore Sammito, hanno continuato questa mattina i controlli nel perimetro urbano per verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste dal decreto Conte.

In via Tevere sono stati multati e fatti sgomberare tre bancarelle di frutta abusive dove si era registrato assembramento di persone. I titolari di licenza regolari sono stati invitati a fare rispettare la distanza di sicurezza per i clienti. Altri controlli sono stati effettuati in piazza San Giacomo, dove sono intervenuti anche i carabinieri, a Macchitella e nelle aree di servizio insistenti sulla statale 115 e statale 117. Il sindaco sta predisponendo inoltre un ulteriore intervento di sanificazione

News Successiva Gela, mascherine scadute vendute a 15 euro ciascuna: denunciati un farmacista e un negoziante

