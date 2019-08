Cronaca 367

Gela, controlli della polizia: elevate 16 infrazioni e multato un esercizio pubblico

Controllate 134 persone, 41 delle quali gravati da precedenti giudiziari e 83 veicoli. La presenza sul territorio verrà intensificata soprattutto nei giorni di Ferragosto

Redazione

12 Agosto 2019 15:43

Nel corso del fine settimana appena trascorso i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti.I predetti servizi sono stati predisposti dal Questore di Caltanissetta sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e in relazione alle determinazioni assunte dal signor Prefetto, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto al controllo di 134 persone, 41 delle quali gravati da precedenti giudiziari, 83 veicoli e 13 soggetti sottoposti a misura anticrimine (arresti domiciliari, sorvegliati speciali, liveri vigilati).

16 le persone sanzionate per violazione del codice della strada; le infrazioni riguardano il mancato uso delle cinture di sicurezza, compresa quella dei passeggeri che occupano i sedili posteriori del veicolo, l’uso del cellulare alla guida, la mancata revisione dell’auto, la mancanza di documenti al seguito e la marcia nel senso contrario a quello previsto dalla segnaletica verticale.

La Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di due esercizi pubblici, sanzionandone uno per violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I servizi in argomento, ripetuti nei fine settimana e per il ferragosto, mirano a verificare il rispetto delle norme del codice della strada e prevenire e contrastare il fenomeno delle c.d. “stragi del sabato sera”, spesso correlato all’abuso di sostanze alcoliche e all’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti dei veicoli.





Nel corso del fine settimana appena trascorso i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti.I predetti servizi sono stati predisposti dal Questore di Caltanissetta sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e in relazione alle determinazioni assunte dal signor Prefetto, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto al controllo di 134 persone, 41 delle quali gravati da precedenti giudiziari, 83 veicoli e 13 soggetti sottoposti a misura anticrimine (arresti domiciliari, sorvegliati speciali, liveri vigilati).

16 le persone sanzionate per violazione del codice della strada; le infrazioni riguardano il mancato uso delle cinture di sicurezza, compresa quella dei passeggeri che occupano i sedili posteriori del veicolo, l’uso del cellulare alla guida, la mancata revisione dell’auto, la mancanza di documenti al seguito e la marcia nel senso contrario a quello previsto dalla segnaletica verticale.

La Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di due esercizi pubblici, sanzionandone uno per violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I servizi in argomento, ripetuti nei fine settimana e per il ferragosto, mirano a verificare il rispetto delle norme del codice della strada e prevenire e contrastare il fenomeno delle c.d. “stragi del sabato sera”, spesso correlato all’abuso di sostanze alcoliche e all’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti dei veicoli.





News Successiva Padre e figlio morti in un incidente, erano titolari di un'impresa edile: stavano tornando a Gela per il Ferragosto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews