Cronaca

Gela, controlli della polizia: elevate 10 multe, ritirate tre patenti ed eseguiti 51 test alcolemici

Il conducente di un mezzo è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza. Intensificati i controlli nel week - end

Redazione

09 Dicembre 2019 12:10

Nel fine settimana, a Gela, sono stati eseguiti controlli da parte delle forze dell’ordine finalizzati al contrasto dei comportamenti potenzialmente pericolosi messi in atto da parte di conducenti alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Oltre alle pattuglie del Commissariato di pubblica sicurezza, della Polizia Stradale, del Reparto territoriale dei Carabinieri e del Gruppo della Guardia di Finanza, ha presenziato ai controlli un Dirigente Medico della Polizia di Stato. Al termine dell’attività di prevenzione sono state controllate 258 persone, 55 delle quali gravate da pregiudizi di polizia, e 160 veicoli. In totale sono stati eseguiti 51 test alcolemici e drug-test, elevate 10 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 3 patenti di guida, denunciato un conducente per guida in stato di ebbrezza ed eseguite 3 perquisizioni personali. I predetti controlli, che rientrano in un piano globale di prevenzione disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza finalizzato a prevenire le c.d. stragi del sabato sera, sono stati disposti dal Questore, a seguito di riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia svolta in Prefettura.





