Cronaca 183

Gela, controlli con etilometro nel fine settimana: rilevate sette infrazioni al codice della strada

In totale sono state identificate 130 persone, 27 delle quali con precedenti giudiziari, controllati 55 veicoli e diversi esercizi pubblici

Redazione

03 Luglio 2019 10:41

Nel corso del fine settimana, su disposizione del questore di Caltanissetta, Giovanni Signer, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli presso il centro storico del comune di Gela e, in particolare, nelle zone interessate dalla locale “movida” notturna. L’attività di polizia è stata volta prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere, le violazioni al Codice della Strada e le violazioni riguardanti le licenze di polizia amministrativa. Sono stati, inoltre, compiuti numerosi controlli a soggetti sottoposti a misure anticrimine (sorvegliati speciali e arrestati domiciliari). In particolare è stato approntato un dispositivo, coordinato dal Commissariato di Gela, comprendente equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, della Polizia Stradale del Distaccamento di Gela. In totale sono state identificate 130 persone, 27 delle quali con precedenti giudiziari, controllati 55 veicoli e diversi esercizi pubblici. Le pattuglie della Polizia Stradale hanno sottoposto numerosi autisti di mezzi fermati al controllo con l’etilometro, al fine di prevenire incidenti stradali. In totale sono state rilevate 7 infrazioni al codice della strada.

