Gela, controllate dai carabinieri più di 80 persone: elevate 11 infrazioni per violazioni al codice della strada

Gela passata al setaccio dai militari dell'arma che hanno effettuato diversi controlli nei luoghi di maggiore aggregazione dei giovani

Redazione

16 Agosto 2019 11:23

È stata una lunga nottata quella di ieri, nella quale i militari del Reparto Territoriale di Gela con il supporto del dispositivo integrato delle S.I.O. (Squadre di Intervento Operativo) hanno dato corso ad una serrata attività di controllo del territorio e della circolazione stradale nei luoghi di maggior aggregazione giovanile gelese, in occasione delle festività in corso. Gli accertamenti sulla strada sono stati, in particolar modo, finalizzati al contrasto dell’abuso di alcool al volante, specialmente tra i più giovani, ma anche alla verifica sull’utilizzo dei caschi e delle cinture di sicurezza da parte degli utenti della strada, usanza ancora amaramente poco rispettata. Nella medesima circostanza sono state controllate più di 80 persone ed oltre 50 tra auto e motoveicoli, elevando ben 11 sanzioni per violazioni al codice della strada. Nel corso del mese verranno ulteriormente intensificati i controlli delle vie cittadine volti prioritariamente a garantire una maggiore sicurezza stradale a tutela della collettività.

