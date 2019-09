Attualita 142

Gela, continuano i lavori di rifacimento del manto stradale: operai impegnati a Caposoprano

Sono in corso in diversi punti della città i lavori per sistemare il manto stradale. La prossima settimana toccherà al Villaggio Aldisio

Redazione

27 Settembre 2019 16:59

Questa mattina il sindaco Lucio Greco e l'assessore ai Lavori Pubblici, Ivan Liardi si sono recati nel quartiere di Capo Soprano per un sopralluogo dei lavori di scarificazione ed annessa bitumazione del manto stradale.

"La prossima settimana - comunica l'assessore Liardi - saremo nel quartiere Villaggio Aldisio per proseguire i lavori di rifacimento del manto stradale.

Inizieremo dalla via Borromini per poi continuare le attività in tuttoil quartiere".





