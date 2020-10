Attualita 71

Gela, consegnate 7 aule dell'Alberghiero alla Giovanni XXIII: stop ai donni turni

Alla consegna delle aule erano presenti la dirigente dell'alberghiero, Concetta Rita Cardamone, con la quale è stato anche attivato un protocollo per la pulizia dell'ampia area verde che circonda il plesso

Redazione

16 Ottobre 2020 16:48

Il Sindaco Lucio Greco e l'assessore Cristian Malluzzo si sono recati questa mattina all'istituto alberghiero Luigi Sturzo, all'interno del quale sono state trovate 7 aule da destinare alla Giovanni XXIII che, nel frattempo, ha ovviato con la didattica pomeridiana. Dalla prossima settimana stop, quindi, ai doppi turni: si potrà tornare a fare lezione solo di mattina. Alla Giovanni XXIII è stata anche ricavata un'aula all'interno della palestra per le classi dell'infanzia, quindi i bambini più piccoli potranno rimanere nel plesso centrale.Alla consegna delle aule erano presenti la dirigente dell'alberghiero, prof.ssa Concetta Rita Cardamone, con la quale è stato anche attivato un protocollo finalizzato alla collaborazione civica per la pulizia dell'ampia area verde che circonda il plesso, e la dirigente Viviana Morello dell'istituto comprensivo Quasimodo, di cui fa parte la Giovanni XXIII.

“Anche in questa scuola – ha detto il Sindaco Greco - abbiamo fatto ultimare interventi importanti che hanno permesso di riaprire nell'assoluto rispetto nelle norme anticovid. Siamo soddisfatti, abbiamo riqualificato, ripulito e assecondato il bisogno legittimo di nuove classi da parte delle dirigenti. E' stato anche istituito un servizio autobus che porterà i ragazzi dalla Giovanni XXIII all'alberghiero, per evitare disagi di qualunque tipo. I ragazzi hanno tutto il diritto, nella massima sicurezza, di vivere la scuola e di apprendere”.

Gli interventi hanno riguardato anche la parte esterna dell'alberghiero, da tempo ricettacolo di rifiuti. Grazie anche alla Ghelas, inoltre, sono state ripristinate e sistemate l'illuminazione esterna e le strade di accesso e sono stati riaperti i cancelli chiusi da anni.

“Con la consegna di queste aule, - ha aggiunto l'assessore Malluzzo - il Comune può dire di aver soddisfatto in toto le richieste di nuove aule giunte dalle dirigenti per tutte le scuole di propria competenza: infanzia, primaria e secondaria. Abbiamo iniziato a lavorare in estate e abbiamo risolto le principali criticità. Restano solo piccoli interventi di manutenzione già programmati e che saranno fatti a giorni. Il Comune vuole, comunque, avviare una collaborazione strategica e continua con le dirigenti per migliorare sempre di più i servizi all'interno delle scuole”.

Subito dopo gli amministratori si sono recati nella scuola Ettore Romagnoli, per conoscere ufficialmente la nuova dirigente Antonina Ausilia Uttilla e augurarle un felice e sereno anno scolastico.





Il Sindaco Lucio Greco e l'assessore Cristian Malluzzo si sono recati questa mattina all'istituto alberghiero Luigi Sturzo, all'interno del quale sono state trovate 7 aule da destinare alla Giovanni XXIII che, nel frattempo, ha ovviato con la didattica pomeridiana. Dalla prossima settimana stop, quindi, ai doppi turni: si potrà tornare a fare lezione solo di mattina. Alla Giovanni XXIII è stata anche ricavata un'aula all'interno della palestra per le classi dell'infanzia, quindi i bambini più piccoli potranno rimanere nel plesso centrale.Alla consegna delle aule erano presenti la dirigente dell'alberghiero, prof.ssa Concetta Rita Cardamone, con la quale è stato anche attivato un protocollo finalizzato alla collaborazione civica per la pulizia dell'ampia area verde che circonda il plesso, e la dirigente Viviana Morello dell'istituto comprensivo Quasimodo, di cui fa parte la Giovanni XXIII.

“Anche in questa scuola – ha detto il Sindaco Greco - abbiamo fatto ultimare interventi importanti che hanno permesso di riaprire nell'assoluto rispetto nelle norme anticovid. Siamo soddisfatti, abbiamo riqualificato, ripulito e assecondato il bisogno legittimo di nuove classi da parte delle dirigenti. E' stato anche istituito un servizio autobus che porterà i ragazzi dalla Giovanni XXIII all'alberghiero, per evitare disagi di qualunque tipo. I ragazzi hanno tutto il diritto, nella massima sicurezza, di vivere la scuola e di apprendere”.

Gli interventi hanno riguardato anche la parte esterna dell'alberghiero, da tempo ricettacolo di rifiuti. Grazie anche alla Ghelas, inoltre, sono state ripristinate e sistemate l'illuminazione esterna e le strade di accesso e sono stati riaperti i cancelli chiusi da anni.

“Con la consegna di queste aule, - ha aggiunto l'assessore Malluzzo - il Comune può dire di aver soddisfatto in toto le richieste di nuove aule giunte dalle dirigenti per tutte le scuole di propria competenza: infanzia, primaria e secondaria. Abbiamo iniziato a lavorare in estate e abbiamo risolto le principali criticità. Restano solo piccoli interventi di manutenzione già programmati e che saranno fatti a giorni. Il Comune vuole, comunque, avviare una collaborazione strategica e continua con le dirigenti per migliorare sempre di più i servizi all'interno delle scuole”.

Subito dopo gli amministratori si sono recati nella scuola Ettore Romagnoli, per conoscere ufficialmente la nuova dirigente Antonina Ausilia Uttilla e augurarle un felice e sereno anno scolastico.





Gela, ex operai Tekra: costituito un bacino di utenza dal quale attingere lavoratori

News Successiva Record di contagi a Gela: altri 18 casi nelle ultime 24 ore. Il sindaco: "Più controlli sul territorio"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare