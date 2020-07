Politica 304

Gela. Conchiglia da demolire e porto rifugio da appaltare: confronto tra Musumeci e Greco

Il presidente della Regione ha garantito che i fondi destinati a Gela non sono a rischio e che i progetti verranno finanziati

Redazione

04 Luglio 2020 10:12

“Altro che definanziamento, la Regione Sicilia guarda sempre con molta attenzione a Gela e sono davvero soddisfatto dell'incontro avuto ieri a Palermo con il Governatore Musumeci, che è servito non solo a rassicurararmi sul fatto che non ci sarà tolto un euro, ma anche sullo stato di avanzamento di tutti i progetti in itinere”.Così il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha commentato a caldo il confronto con il Presidente della Regione, già in programma da qualche giorno ma sollecitato nel momento in cui era stato paventato il “rischio furto” dei progetti del Patto per il Sud.

Porto rifugio, megaporto, Eni, Asi e iniziative culturali di grande rilevanza: è stato messo davvero di tutto sul tavolo del Governatore, compresi i temi della sanità (dai problemi dell'ospedale Vittorio Emanuele all'illuminazione dell'elipista) ma, essendo necessaria la presenza dell'assessore Ruggero Razza, si è deciso di programmare un nuovo incontro verso la metà del mese, sempre a Palermo.

Scendendo nel dettaglio, ecco gli importanti risultati ottenuti.

– Immobili ASI: dopo aver rilevato le strade dell'area industriale di Gela, avevamo manifestato il nostro interesse a rilevare anche le strutture perchè ci piacerebbe poterle utilizzare come uffici comunali e realizzarvi un polo tecnico. Musumeci ha mostrato la massima disponibilità, consultando direttamente pure il commissario liquidatore, e l'iter quindi va avanti.

– Porto rifugio: tra agosto e settembre acquisiremo i pareri dell'Arpa e dell'Ispra e non appena ci sarà il decreto del Ministero si potrà pensare alla gara. Salvo imprevisti, dunque, questa fase dovrebbe concludersi entro ottobre e a gennaio potrebbero iniziare i lavori.

– Megaporto commerciale: confermato il progetto europeo da 130 milioni

– ENI: a breve avremo un altro incontro per riprogrammare tutti gli investimenti da attuare con i 32 milioni di compensazione riconosciuti alla nostra città. ENI, inoltre, ha deciso di aprire anche agli operatori privati per ciò che concerne la concessione del Porto Isola, per dare la possibilità a imprenditori, industriali e commercianti di poterlo utilizzare.

– Ex lido La Conchiglia: il Governatore ha confermato che a breve conferirà l'incarico per il progetto di demolizione. Non avremmo voluto, perchè siamo tutti legati a quella struttura storica, ma dobbiamo purtroppo prendere atto del fatto che non si possa recuperare e che vada abbattuta.

– Pontile: la regione provvederà ad affidare il progetto di riqualificazione e recupero.

– Museo della nave: a breve verrà completato il progetto dell'appalto integrato e inizieranno subito i lavori per 4milioni e 100mila euro.

– Mostra di Ulisse: si farà tra dicembre e gennaio al Palazzo delle Benedettine e a breve avremo un incontro con la Soprintendenza e il Direttore del Parco per l'allestimento.

“La cosa importante – conclude il primo cittadino – è che ho trovato un'apertura totale e la conferma non solo dei finanziamenti già in corso ma anche di quelli futuri, fino al 2027. Man mano che depositeremo i progetti ci verrà data la copertura, questo è l'impegno politico e morale che ha assunto Musumeci con i cittadini gelesi”.



