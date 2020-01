Attualita 130

Gela, comitato "Fuori Caltaqua" avvia class action. Partecipa anche il Movimento Consumatori Caltanissetta

L'iniziativa è stata promossa dal Comitato, dopo aver presentato un esposto in procura contro i disservizi provocati da Caltaqua

Redazione

09 Gennaio 2020 12:53

Il comitato "FUORI CALTAQUA" di Gela, ha iniziato le procedure per la class action nei confronti dei gestori idrici della città di Gela. Si tratta della fidelizzazione di coloro che hanno firmato l'esposto, nel mese di dicembre ed a cui ora il comitato chiede di confermare l'adesione, ma anche a coloro che non avendo firmato voglio parteciparvi, con il contributo di 30€ (10€ il costo della tessera che avrà scadenza 31/12/2021 e 20€ il costo vivo dell'azione comune fino alla sua definizione)Il tutto può essere fatto presso 2 punti in città e cioe:

In via Palazzi 30, c/o GELA POSTE in orari di apertura

In via Palazzi, 2 c/o FERRAMENTA GRECO in orari di apertura.

Per coloro che sono impossibilitati a muoversi da casa, abbiamo a disposizione un nr wathsapp 3516222969 a cui fare riferimento, al fine di poterli raggiungere e fidelizzarli.

Nel contempo il comitato ha all'amministrazione comunale un luogo ove aver la possibilità di informare i cittadini il giorno 11 gennaio (sabato) sulla problematica acqua e le azioni che contestualmente stiamo portando avanti come comitato in comunione con il Movimento Consumatori di Caltanissetta.



Il comitato "FUORI CALTAQUA" di Gela, ha iniziato le procedure per la class action nei confronti dei gestori idrici della città di Gela. Si tratta della fidelizzazione di coloro che hanno firmato l'esposto, nel mese di dicembre ed a cui ora il comitato chiede di confermare l'adesione, ma anche a coloro che non avendo firmato voglio parteciparvi, con il contributo di 30€ (10€ il costo della tessera che avrà scadenza 31/12/2021 e 20€ il costo vivo dell'azione comune fino alla sua definizione)Il tutto può essere fatto presso 2 punti in città e cioe:

In via Palazzi 30, c/o GELA POSTE in orari di apertura

In via Palazzi, 2 c/o FERRAMENTA GRECO in orari di apertura.

Per coloro che sono impossibilitati a muoversi da casa, abbiamo a disposizione un nr wathsapp 3516222969 a cui fare riferimento, al fine di poterli raggiungere e fidelizzarli.

Nel contempo il comitato ha all'amministrazione comunale un luogo ove aver la possibilità di informare i cittadini il giorno 11 gennaio (sabato) sulla problematica acqua e le azioni che contestualmente stiamo portando avanti come comitato in comunione con il Movimento Consumatori di Caltanissetta.



News Successiva Gela, azienda distribuisce ai suoi dipendenti 200 mila euro di utili: saranno 6.700 euro per ogni lavoratore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare