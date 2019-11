Cronaca 319

Gela. Cocaina nel marsupio e quattro chili di marijuana nel cofano della macchina: 32enne arrestato

La successiva perquisizione estesa anche al mezzo dell置omo, ha consentito agli agenti di rinvenire all段nterno del cofano un borsone nero contenente quattro sacchetti di plastica con 4 chilogrammi di marijuana

29 Novembre 2019 12:27

I poliziotti della Squadra Mobile, coadiuvati dai colleghi del Commissariato di Gela, hanno tratto in arresto Vincenzo Romano, 32enne gelese, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, a Gela, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore e finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di droga, gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del Romano. Nel corso dell’atto di polizia giudiziaria, all’interno di un marsupio rinvenuto nella stanza da letto dell’appartamento dell’uomo, i poliziotti hanno trovato e sequestrato sette involucri termosaldati di cocaina, per un peso complessivo di 3,67 grammi e un bilancino di precisione. La successiva perquisizione estesa anche al mezzo dell’uomo, ha consentito agli agenti di rinvenire all’interno del cofano un borsone nero contenente quattro sacchetti di plastica con 4 chilogrammi di marijuana. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

