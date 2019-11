Attualita 180

"Gela città bloccata". Il governatore Musumeci trasferisce la vertenza a Roma: presto un incontro con il Premier

Il Presidente della Regione Musmeci, si è assunto l'impegno a contattare il premier per un incontro urgente con il Presidente Conte

Redazione

28 Novembre 2019 20:58

La “Vertenza Gela”, avviata appena due giorni fa da una delegazione della Cgil, capitanata dal segretario provinciale di Caltanissetta, Ignazio Giudice, ha già prodotto un suo primo effetto. La protesta della Cgil arriva a Palermo e ottiene come primo risultato quello di impegnare il Presidente della Regione Nello Musumeci ad ottenere un incontro urgente con il Premier Conte. Lo ha dichiarato lo stesso governatore a margine di un incontro a Radiocor. “Sia chiaro – afferma Giudice - che la Cgil continuerà nella forte azione di protesta a tutti i livelli finché il nostro territorio non avrà risposte concrete in termini di fatti. Vogliamo che Gela si sblocchi e se questo vuol dire protestare ad oltranza e arrivare a Roma lo faremo”.

La “Vertenza Gela”, avviata appena due giorni fa da una delegazione della Cgil, capitanata dal segretario provinciale di Caltanissetta, Ignazio Giudice, ha già prodotto un suo primo effetto. La protesta della Cgil arriva a Palermo e ottiene come primo risultato quello di impegnare il Presidente della Regione Nello Musumeci ad ottenere un incontro urgente con il Premier Conte. Lo ha dichiarato lo stesso governatore a margine di un incontro a Radiocor. “Sia chiaro – afferma Giudice - che la Cgil continuerà nella forte azione di protesta a tutti i livelli finché il nostro territorio non avrà risposte concrete in termini di fatti. Vogliamo che Gela si sblocchi e se questo vuol dire protestare ad oltranza e arrivare a Roma lo faremo”.

News Successiva Gela, città bloccata. Volantinaggio all'aeroporto Fontanarossa per sbloccare oltre un miliardo di investimenti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare