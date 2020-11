Cronaca 302

Gela, cisterna carica di calcestruzzo finisce sopra un'autovettura: miracolati i due occupanti dei veicoli

Redazione

23 Novembre 2020 19:50

Si possono ritenere più che miracolati gli occupanti di una cisterna e di una Fiat Panda rimaste coinvolte in un spaventoso incidente stradale in via San Valentino, nel quartiere Albani Roccella.Il camionista alla guida della cisterna, carica di calcestruzzo, nell'andare ad imboccare una curva a causa forse dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, è andato a sbattere prima contro la recinzione della stazione ferroviaria e subito dopo la cabina del mezzo pesante è finita sopra la Fiat Panda alla cui guida c'era un giovane di 27 anni.

I due automobilisti sono stati accompagnati dalle ambulanze del 118, giunte da Niscemi e Butera, al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele", indagano gli agenti della Polizia municipale.



