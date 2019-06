Attualita 102

Gela, riparato l'orologio del "Palazzo di Città": sono stati necessari 7 anni per rimetterlo in funzione

La notizia è stata diffusa dal vicesindaco Terenziano Di Stefano con un post pubblicato su Facebook

Redazione

08 Giugno 2019 16:00

“A Gela dopo 7 lunghi anni si rimette in funzione l'orologio comunale. Grazie infinite ai tecnici della Ghelas e al mastro orologiaio Enzo Tabbì che gratuitamente ha messo a disposizione la sua professionalità.

Ritorniamo alla normalità”. Ad annunciarlo è il vicesindaco Terenziano Di Stefano con un post pubblicato su Facebook e che ha già incassato oltre 250 like. In una città “normale” non ci sarebbe nulla di strano ma in una città di Gela, attanagliata da mille problemi, anche un orologio che viene riparato diventa una notizia da divulgare. L’augurio dei gelesi è quello che anche tutto il resto torni a funzionare.

