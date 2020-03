Attualita 514

Gela, chiusi i due cimiteri della città: per l'ultimo saluto ammessa la presenza di dieci persone

L'amministrazione comunale, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, ha disposto la chiusura del cimitero monumentale e di Farello

Redazione

18 Marzo 2020 11:54

Il Comune di Gela ha proceduto alla chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 aprile incluso, Verrà garantita, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, ed è ammessa la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone, nel rispetto delle misure di prossimità interpersonale; la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata; è garantita la disponibilità della camera mortuaria del cimitero monumentale di via Palazzi e del cimitero di Contrada Farello per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri.

