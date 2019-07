Attualita 113

Gela, chiude la discarica di contrada Timpazzo: emergenza rifiuti per 25 comuni

Discarica off limits perchè non è possibile utilizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB)

16 Luglio 2019 09:36

Scatta l’emergenza rifiuti per tutti quei comuni che conferiscono nella discarica di contrada Timpazzo, a pochi chilometri da Gela. Discarica off limits perché non è possibile utilizzare l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB). Si ferma anche la raccolta della frazione indifferenziata. L’amministrazione comunale, si legge in una nota, “fa appello al senso civico e responsabile di tutta la cittadinanza a non esporre il rifiuto indifferenziato secondo calendario di raccolta stante l’impossibilità di essere raccolto e conferito, non solo presso la discarica di Timpazzo, ma anche in nessuna altra discarica di Rsu attiva in Sicilia”.’Leffetto dell’interdizione riguarda complessivamente circa 25 Comuni del comprensorio già autorizzati a conferire presso la discarica di Timpazzo tra i quali Niscemi, Riesi, Butera, Mazzario, Sommatino, Delia Mussomeli, ed altri comuni rientranti nel libero consorzio della Provincia di Caltanissetta, oltre ad altri Comuni fuori Provincia.

