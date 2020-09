Eventi 35

Gela celebra padre Pio, protettore della Protezione Civile: santa messa in chiesa San Francesco

' stata un'edizione, la dodicesima, caratterizzata dall'esposizione delle reliquie del Santo, dalla recita del Santo Rosario e dal canto della coroncina

Redazione

24 Settembre 2020 17:27

In occasione del 52esimo anniversario della morte di San Pio da Pietrelcina, ieri sera a Gela, nella chiesa di San Francesco D'Assisi, è stato organizzato un momento dedicato alla memoria liturgica e i volontari della pubblica assistenza Pro Civis hanno celebrato il Santo Protettore della Protezione Civile. E' stata un'edizione, la dodicesima, caratterizzata dall'esposizione delle reliquie del Santo, dalla recita del Santo Rosario e dal canto della coroncina; infine, la Santa Messa celebrata dal Vicario Foraneo Don Lino Di Dio.In rappresentanza dell'amministrazione comunale c'erano il Sindaco, in qualità di capo della Protezione Civile, e l'assessore Cristian Malluzzo. “Grazie per l'impegno che mettete in ogni cosa che fate, e per il lavoro quotidiano con il quale rendete più sicura la vita di questa città” ha detto il primo cittadino parlando ai volontari, elencando solo gli ultimi interventi in ordine di tempo che hanno visto la Pro Civis protagonista: dalla ZTL, all'interno della quale per tutta l'estate hanno garantito l'ordine, alle iniziative del calendario estivo fino ai controlli nelle zone della movida. E poi le emergenze davanti alle quali non si sono tirati indietro: il Covid, gli incendi, le operazioni di soccorso, gli incidenti. “Nelle più svariate situazioni siete riusciti a tutelare i cittadini, operando in perfetta sinergia con vigili del fuoco, polizia municipale e forze dell'ordine. Grazie per la vostra generosità” ha concluso il Sindaco Greco prima di rendere omaggio alle reliquie ospitate dalla piccola chiesa.





