Attualita 471

Gela, Casciana trasferito al San Marco di Catania: potrà continuare la sua battaglia contro due tumori alla testa

Al 51enne, volontario della Croce Rossa, gli era stato vietato il ricovero perchè positivo al Coronavirus

Redazione

11 Novembre 2020 18:09

“In questo giorno triste per le sorti della famiglia Savà, arriva almeno una buona notizia. Ho sentito il direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele, dr. Luciano Fiorella, e mi ha comunicato che per Massimo Casciana, il volontario 51enne della Protezione Civile che sta combattendo contro due tumori alla testa, è iniziato il trasferimento dal Vittorio Emanuele al San Marco di Catania”.Ad annunciarlo è il Sindaco Lucio Greco che sta seguendo da settimane, da vicino, la vicenda di Casciana, che, lo ricordiamo, è positivo al coronavirus e per questo nessuna struttura ospedaliera ha accettato di ricoverarlo.

“Il virus, per fortuna, non ha aggravato il quadro clinico del nostro concittadino, - prosegue Greco - che ha bisogno di cure urgenti e non può attendere l'esito negativo di un tampone. Come annunciato qualche giorno fa, ho preso a cuore questa storia e ho sentito telefonicamente quasi tutti i giorni Massimo Casciana che ora, finalmente, potrà avere quello che gli spetta di diritto: un ricovero, tutti gli accertamenti e le cure giuste. Ringrazio l'oncologo, il dr. Roberto Valenza, e il direttore sanitario dell'ASP, dr.ssa Marcella Santino, per aver accolto il nostro accorato appello affinchè Casciana non diventasse una vittima secondaria del Sars-Cov-2 e ci auguriamo che possa tornare presto a Gela in piena salute”.



