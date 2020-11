Cronaca 336

Gela, Casciana al "Vittorio Emanuele": con due tumori alla testa gli era stato negato il ricovero perchè positivo

E' in programma il suo trasferimento in uno dei presidi ospedalieri della città di Catania. Sindaco e Asp oggi hanno collaborato alla ricerca di una soluzione

Redazione

09 Novembre 2020 22:41

"Massimo Casciana sta per essere ricoverato presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, in programma un trasferimento presso uno dei presidi Ospedalieri della città di Catania". Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è stato il segretario generale della Cgil Caltanissetta, Ignazio Giudice. Massimo Casciana è un 51enne di Gela che da alcuni mesi combatte contro due tumori alla testa e nel momento in cui stava per partire per Milano per sottoporsi alle cure mediche del caso, ha dovuto rinunciare al suo viaggio perchè positivo al Covid. Oggi il sindaco Lucio Greco e l'Asp di Caltanissetta, si sono mobilitati per garantire a Massimo, soccorritore della Croce Rossa, il ricovero in una struttura adeguata alla sua malattia. Casciana è stato raggiunto presso la sua abitazione da un'ambulanza della Procivis e trasferito in ospedale

"Curare una persona in Ospedale - afferma Giudice - è un diritto fondamentale e tutti devono averne la possibilità. Teniamo sempre ben in mente il valore della Costituzione Italiana, un punto fermo per tutti noi"

"Massimo Casciana sta per essere ricoverato presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, in programma un trasferimento presso uno dei presidi Ospedalieri della città di Catania". Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è stato il segretario generale della Cgil Caltanissetta, Ignazio Giudice. Massimo Casciana è un 51enne di Gela che da alcuni mesi combatte contro due tumori alla testa e nel momento in cui stava per partire per Milano per sottoporsi alle cure mediche del caso, ha dovuto rinunciare al suo viaggio perchè positivo al Covid. Oggi il sindaco Lucio Greco e l'Asp di Caltanissetta, si sono mobilitati per garantire a Massimo, soccorritore della Croce Rossa, il ricovero in una struttura adeguata alla sua malattia. Casciana è stato raggiunto presso la sua abitazione da un'ambulanza della Procivis e trasferito in ospedale

"Curare una persona in Ospedale - afferma Giudice - è un diritto fondamentale e tutti devono averne la possibilità. Teniamo sempre ben in mente il valore della Costituzione Italiana, un punto fermo per tutti noi"

News Successiva Gela, non può essere operato di tumore perchè positivo al Coronavirus. Lo sfogo di un 51enne: "Mi sento morire"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare