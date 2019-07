Cronaca 2954

Gela, casalinga lancia una bombola in fiamme dal secondo piano: sfiorata la tragedia

Tragedia sfiorata a Gela dove una donna per liberarsi di una bombola l'ha lanciata per strada. Per fortuna in quel momento sulla pubblica via non c'era nessuno

Redazione

07 Luglio 2019 17:25

Paura in via Paladino a Gela, dove una donna, ha lanciato una bombola dalla sua abitazione, situata al secondo piano di uno stabile dopo che si è accorta che dalla bombola uscitavano delle fiamme. La casalinga, non ha esitato un attimo a caricarsi la bombola fra le mani e a lanciarla dal balcone. La bombola è finita per strada ancora in fiamme. Per fortuna in quel momento non c'era nessuno. Successivamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale

