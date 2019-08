Politica 109

Gela, campi gas Argo e Cassiopea. Lorefice: "Seguiamo la questione da tempo, Eni non cerchi di tirarsi indietro"

Al momento si attende il parere che dovrà esprimere il ministero per i Beni e le Attività culturali. Il senatore gelese dice di essere disponibile ad un confronto

Redazione

23 Agosto 2019 18:34

“Facciamo chiarezza: la Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente ha dato parere favorevole alla richiesta di ENI il quattro luglio scorso e si attende il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Quest’ultimo, ancora, non ha comunicato la propria posizione non per inattività o per la sopravvenuta crisi, bensì perché nonostante i ripetuti solleciti è ancora in attesa di un riscontro da parte della Regione Siciliana per un parere univoco”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle di Gela Pietro Lorefice che risponde a chi nei giorni scorsi gli chiedeva, a mezzo stampa, di fare pressione affinché venga dato il via libera alla proroga per i campi gas Argo e Cassiopea.“Nelle scorse settimane, - continua il senatore – ho rilasciato dichiarazioni alla stampa locale, offrendo la mia disponibilità ad interloquire con le parti; ne approfitto per ribadire che il mio numero di telefono è pubblico e lo conoscono in tanti. Sono sempre a disposizione e spero che l’incontro richiesto dall’amministrazione comunale e dai sindacati, si tenga prima possibile”. “Sono mesi che mi occupo della questione – continua Lorefice - e con il Movimento 5 Stelle siamo ben consci dell’importanza della proroga per i lavoratori e per tutto il nostro territorio, ma vorremmo che la stessa non venisse strumentalizzata, magari per sottrarsi agli impegni presi”.



“Facciamo chiarezza: la Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente ha dato parere favorevole alla richiesta di ENI il quattro luglio scorso e si attende il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Quest’ultimo, ancora, non ha comunicato la propria posizione non per inattività o per la sopravvenuta crisi, bensì perché nonostante i ripetuti solleciti è ancora in attesa di un riscontro da parte della Regione Siciliana per un parere univoco”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle di Gela Pietro Lorefice che risponde a chi nei giorni scorsi gli chiedeva, a mezzo stampa, di fare pressione affinché venga dato il via libera alla proroga per i campi gas Argo e Cassiopea.“Nelle scorse settimane, - continua il senatore – ho rilasciato dichiarazioni alla stampa locale, offrendo la mia disponibilità ad interloquire con le parti; ne approfitto per ribadire che il mio numero di telefono è pubblico e lo conoscono in tanti. Sono sempre a disposizione e spero che l’incontro richiesto dall’amministrazione comunale e dai sindacati, si tenga prima possibile”. “Sono mesi che mi occupo della questione – continua Lorefice - e con il Movimento 5 Stelle siamo ben consci dell’importanza della proroga per i lavoratori e per tutto il nostro territorio, ma vorremmo che la stessa non venisse strumentalizzata, magari per sottrarsi agli impegni presi”.



News Successiva Lega giovani, Angelo Gravagna a Gela sarà il nuovo coordinatore: "Siamo l'unica alternativa credibile"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews