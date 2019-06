Eventi 184

Gela, Camera di Commercio: giovedì un incontro dedicato alle tecnologie per il business 4.0

Saranno esposti i voucher messi a disposizione dall'ente camerale per acquisire tecnologie abilitanti e formazione

Redazione

17 Giugno 2019 16:09

Giovedì 20 giugno, nella sala conferenze dell’Università Telematica Pegaso di Gela, il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio ha organizzato un incontro dedicato alle Tecnologie per il Business 4.0.Un convegno realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Caltanissetta, l’Ordine degli Ingeneri di Caltanissetta e il Google Developer Group di Gela.

A portare i saluti istituzionali e motivare l’importante valenza del momento formativo, interverranno il funzionario direttivo della Camera di Commercio di Caltanissetta Maurizio Amico, il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta Paolo Lo Iacono e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta Nunzio M. Cannizzaro.

Gli interventi tecnici saranno condotti dalla Referente Settore Digital Trasformation Sicilia Parsec Hub/Enginfo Loredana Santarosa, dal Lead Google Developer Group Gela Alessandro Campanaro, dal Direttore CNA Caltanissetta Pasquale Gallina e dal CEO presso SB Engine srl Bruno Belluccia.

Saranno esposti i voucher messi a disposizione dalla Camera di Commercio per acquisire tecnologie abilitanti e formazione seguendo il modello tracciato dal piano nazionale Industria 4.0. Uno sguardo sulle opportunità di digitalizzazione, IoT e Cyber Security anche attraverso case histories già realizzati nelle micro, piccole e medie imprese del territorio.

Data l’importanza degli argomenti affrontati e gli approfondimenti tecnici esposti dai relatori l’evento consentirà di acquisire crediti formativi professionali per gli iscritti all’ordine degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri.

La Camera di Commercio invita tutti gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori, gli enti, le associazioni datoriali e i professionisti del settore a partecipare all’incontro che si terrà dalle ore 10.00 nell’Università Telematica Pegaso in Corso Vittorio Emanuele 197 a Gela. Ingresso libero.





Giovedì 20 giugno, nella sala conferenze dell’Università Telematica Pegaso di Gela, il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio ha organizzato un incontro dedicato alle Tecnologie per il Business 4.0.Un convegno realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Caltanissetta, l’Ordine degli Ingeneri di Caltanissetta e il Google Developer Group di Gela.

A portare i saluti istituzionali e motivare l’importante valenza del momento formativo, interverranno il funzionario direttivo della Camera di Commercio di Caltanissetta Maurizio Amico, il Presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta Paolo Lo Iacono e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta Nunzio M. Cannizzaro.

Gli interventi tecnici saranno condotti dalla Referente Settore Digital Trasformation Sicilia Parsec Hub/Enginfo Loredana Santarosa, dal Lead Google Developer Group Gela Alessandro Campanaro, dal Direttore CNA Caltanissetta Pasquale Gallina e dal CEO presso SB Engine srl Bruno Belluccia.

Saranno esposti i voucher messi a disposizione dalla Camera di Commercio per acquisire tecnologie abilitanti e formazione seguendo il modello tracciato dal piano nazionale Industria 4.0. Uno sguardo sulle opportunità di digitalizzazione, IoT e Cyber Security anche attraverso case histories già realizzati nelle micro, piccole e medie imprese del territorio.

Data l’importanza degli argomenti affrontati e gli approfondimenti tecnici esposti dai relatori l’evento consentirà di acquisire crediti formativi professionali per gli iscritti all’ordine degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri.

La Camera di Commercio invita tutti gli imprenditori, gli aspiranti imprenditori, gli enti, le associazioni datoriali e i professionisti del settore a partecipare all’incontro che si terrà dalle ore 10.00 nell’Università Telematica Pegaso in Corso Vittorio Emanuele 197 a Gela. Ingresso libero.





News Successiva Serata di beneficenza a Gela, il ricavato sarà devoluto alla Caritas per l'apertura di un centro diurno per disabili

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews