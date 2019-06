Cronaca 79

Gela, cambio di guardia al commissariato: arriva Emanuele Cicero, Teofilo Belviso trasferito a Siracusa

Emanuele Cicero, catanese, 52 anni, ricoprirà l'incarico di primo dirigente. Arriva dal commissariato di Catania

Redazione

05 Giugno 2019 22:36

Ieri, martedì 4 giugno, si è insediato il nuovo dirigente del Commissariato di Gela Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr Salvatore Emanuele Cicero, catanese, 52 anni, laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Catania. In polizia dal 1987, inizialmente inquadrato nel ruolo degli Ispettori, nel 1999 ha vinto il concorso per funzionari. Ha prestato servizio alla Questura di Palermo, presso il Commissariato Sezionale di P.S. Oreto-Stazione fino al 2001. Trasferito alla Questura di Enna, ha diretto la Squadra Mobile fino al 2009. Trasferito alla Questura di Catania, ha ricoperto l’incarico di vice dirigente dell’UPGSP fino al 2010. Successivamente è stato trasferito alla Questura di Siracusa, dove ha diretto la Squadra Mobile fino al 2015. Analogo incarico ha ricoperto alla Questura di Vibo Valentia fino al maggio del 2017. A giugno 2017 ha fatto ritorno alla Questura di Catania dove ha diretto il Commissariato P.S. di Librino. Promosso nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione della Polizia di Stato, tenutasi nel marzo scorso, alla qualifica di Primo Dirigente, è stato designato quale dirigente del Commissariato di P.S. di Gela. Il dr Cicero sostituisce il dr Teofilo Belviso, trasferito alla Questura di Siracusa.





