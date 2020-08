Salute 188

Gela, Caltaqua: "Il depuratore di Macchitella funziona perfettamente. Nel torrente Gattano limiti di scarico rispettati"

E' quanto afferma in una nota Caltaqua in relazione all'inquinamento rilevato da "Goletta Verde"

Redazione

03 Agosto 2020 10:24

In relazione a quanto pubblicato da diversi organi di informazione circa le criticità nell’area del torrente Gattano, nel territorio del Comune di Gela, rilevate da Legambiente nell’ambito dell’annuale campagna di monitoraggio delle acque, Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, desidera evidenziare la piena funzionalità ed efficienza dell’impianto di depurazione situato nella medesima area, così come emerge dai controlli periodici effettuati dall’Ente pubblico competente ARPA oltre che dal Gestore. L’impianto pertanto rispetta i limiti allo scarico nel Torrente Gattano, così come da provvedimento di autorizzazione allo scarico rilasciato dal competente dipartimento regionale e quindi in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 152 del 2006 (testo unico ambientale).

Infine, non appare superfluo rammentare che proprio l’impianto di depurazione di Macchitella, è tra i depuratori gestiti da Acque di Caltanissetta SpA che sono dotati di certificazione ambientale ISO 14001, ottenuta a conclusione di un severo e articolato iter condotto da apposito Ente certificatore esterno.







In relazione a quanto pubblicato da diversi organi di informazione circa le criticità nell’area del torrente Gattano, nel territorio del Comune di Gela, rilevate da Legambiente nell’ambito dell’annuale campagna di monitoraggio delle acque, Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, desidera evidenziare la piena funzionalità ed efficienza dell’impianto di depurazione situato nella medesima area, così come emerge dai controlli periodici effettuati dall’Ente pubblico competente ARPA oltre che dal Gestore. L’impianto pertanto rispetta i limiti allo scarico nel Torrente Gattano, così come da provvedimento di autorizzazione allo scarico rilasciato dal competente dipartimento regionale e quindi in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 152 del 2006 (testo unico ambientale).

Infine, non appare superfluo rammentare che proprio l’impianto di depurazione di Macchitella, è tra i depuratori gestiti da Acque di Caltanissetta SpA che sono dotati di certificazione ambientale ISO 14001, ottenuta a conclusione di un severo e articolato iter condotto da apposito Ente certificatore esterno.







News Successiva Due tratti di mare di Gela e Butera sono inquinati. Legambiente: "Bisogna indagare sulle cause"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare