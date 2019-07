Sport 43

Gela Calcio, il Comune si rivolge alle aziende del territorio per salvare la squadra. Avviata una raccolta fondi

Convocato un tavolo tecnico per lunedì 8 luglio. Il termine di iscrizione al campionato di serie D, scade il 12 luglio

Redazione

06 Luglio 2019 17:59

Il Sindaco e L'Amministrazione comunale stanno già predisponendo quanto necessario perché la città possa avere il campo sportivo pronto per l'inizio del campionatoprevisto per settembre 2019, in modo da mantenere lapresenza nel campionato calcistico 2019-2020 di serie D. L'Amministrazione Comunale congiuntamente alla Presidenza del Consiglio , vista l'imminente scadenza del termine ultimo di iscrizione al campionato di serie D, previsto per venerdì 12 luglio 2019 alle ore 18:00, lancia un invito, alle forze economiche del territorio, per lunedì giorno 8 luglio 2019 alle ore 17:00 presso la Pinacoteca comunale di viale mediterraneo ex ingresso del tribunale, al fine di accertare eventuali aiuti per garantire l'iscrizione della nostra squadra locale "Gela Calcio".

Il Sindaco e L'Amministrazione comunale stanno già predisponendo quanto necessario perché la città possa avere il campo sportivo pronto per l'inizio del campionatoprevisto per settembre 2019, in modo da mantenere lapresenza nel campionato calcistico 2019-2020 di serie D. L'Amministrazione Comunale congiuntamente alla Presidenza del Consiglio , vista l'imminente scadenza del termine ultimo di iscrizione al campionato di serie D, previsto per venerdì 12 luglio 2019 alle ore 18:00, lancia un invito, alle forze economiche del territorio, per lunedì giorno 8 luglio 2019 alle ore 17:00 presso la Pinacoteca comunale di viale mediterraneo ex ingresso del tribunale, al fine di accertare eventuali aiuti per garantire l'iscrizione della nostra squadra locale "Gela Calcio".

News Successiva Campionati assoluti di atletica, a Jesolo sarà presente anche la Asd Gela Sport

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews