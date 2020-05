Attualita 131

Gela, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: la consegna proseguirà anche oggi Primo maggio

La società K-Point consegnerà i buoni spesa direttamente presso i domicili delle famiglie che hanno presentato la relativa richiesta

01 Maggio 2020

Anche oggi, Primo maggio, l’amministrazione comunale continuerà a distribuire i buoni spesa per le famiglie assegnatarie. Il sindaco Lucio Greco ha raccomandato alle famiglie di rimanere a casa. La società K-Point consegnerà i buoni spesa direttamente presso i domicili dei destinatari. “Raccomandiamo alle famiglie di restare a casa – ha detto il sindaco – perché è successo in più occasioni che i corrieri della ditta K Point non abbiano trovato nessuno agli indirizzi di riferimento”.

Saranno 60 le famiglie che oggi riceveranno il buono spesa direttamente a casa.

