Attualita 46

Gela, buoni spesa per cittadini ed esercenti: istanze da presentare entro il 20 luglio

I buoni spesa saranno attribuiti dal Comune di Gela sotto forma di credito elettronico e gli aventi diritto potranno spendere la somma per l’acquisto di generi alimentari

Redazione

10 Luglio 2020 10:01

Sul sito del comune di Gela ci sono importanti novità relative ai buoni spesa, e si invitano i cittadini e gli esercenti che vogliano richiedere le misure regionali di sostegno all’emergenza socio assistenziale da Covid19 a manifestare la propria disponibilità on line. I termini sono stati fissati alle ore 12 del 17 luglio per gli esercenti e alle ore 12 del 20 luglio per i cittadini.I buoni spesa saranno attribuiti dal Comune di Gela sotto forma di credito elettronico e gli aventi diritto potranno spendere la somma per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità, prodotti farmaceutici e per l'igiene personale e della casa, ma anche per le bombole del gas, i dispositivi di protezione individuale, le utenze domestiche di gas e luce e i canoni di locazione per la prima abitazione.

Per quanto riguarda gli esercenti, essi dovranno prima accreditarsi per essere poi inseriti nell'elenco di operatori economici titolari e/o gestori di esercizi commerciali e farmacie disposti ad accettare i buoni. Possono aderire solo gli operatori con sede a Gela e iscritti presso la Camera di Commercio con regolare posizione contributiva INPS /INAIL. L’esercente dovrà inviare la propria richiesta accedendo alla piattaforma “SocialBonus” pubblicata nel sito del Comune di Gela www.comune.gela.cl.it tramite l’apposito link https://gela.socialbonus.it. Alle ditte che invieranno richiesta di adesione verrà trasmessa tramite mail la modulistica da compilare, firmare digitalmente e, unitamente a fotocopia di documento d’identità in corso di validità, restituire all’indirizzo servizisociali@pec.comune.gela.cl.it specificando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse Buoni spesa Regione Sicilia D.D.G. n. 304/2020 – Cognome e Nome del richiedente”.

Stessa procedura per i cittadini che, terminata la fase di compilazione della domanda, dovranno stamparla, firmarla, allegare copia di un documento di identità e inviarla via mail all’indirizzo servizisociali@comune.gela.cl.it, specificando nell’oggetto “Buoni spesa D.D.G. Regione Sicilia n. 304/2020 – Cognome e Nome del richiedente”. Solo in caso di estrema difficoltà si potrà presentare l’istanza cartacea all’Ufficio protocollo del Comune. A presentare la domanda dovrà ssere l’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, che dovrà ovviamente essere residente nel Comune di Gela.



