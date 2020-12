Attualita 119

Gela, buoni spesa alle famiglie in difficoltà da utilizzare per beni di prima necessità: domande entro l'11 dicembre

Le domande saranno accettate fino ad esaurimento fondi. Le somme a disposizione si aggirano sui 250 mila euro

02 Dicembre 2020 19:56

Le vacanze di Natale si stanno avvicinando, e l'amministrazione comunale vuole essere vicina a tutti, soprattutto alle famiglie meno abbienti e meno fortunate. Per questo, è stato attivato un nuovo bando pubblico per l'erogazione dei buoni spesa ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza socio-assistenziale dovuta al Covid-19. I voucher potranno essere utilizzati per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, farmaci, prodotti per l'igiene personale e della casa, bombole del gas e dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, affitto) a valere sulle risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020. Le domande saranno accettate fino ad esaurimento fondi. Le somme a disposizione si aggirano sui 250.000,00 euro, residuo del finanziamento regionale originario di circa 450.000,00 euro in parte già speso proprio con i buoni spesa dello scorso mese di luglio.L'ammontare dei buoni dipenderà dal reddito e dal numero dei componenti il nucleo familiare:

300,00 € per un nucleo composto da una sola persona;

400,00 € per un nucleo composto da due persone;

600,00 € per un nucleo composto da tre persone;

700,00 € per un nucleo composto da quattro persone;

800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone.

Priorità avranno i nuclei con il reddito più basso e/o che non percepiscono alcuna forma di sostegno, ma anche chi percepisce il Reddito di Cittadinanza o altre indennità può presentare la domanda e percepire la differenza tra l’importo massimo previsto dall'Avviso e quello percepito a valere sugli altri benefici economici.

La domanda dev'essere compilata on line esclusivamente dall'intestatario di scheda anagrafica accedendo alla piattaforma SocialBonus (https://gela.socialbonus.it) sul sito www.comune.gela.cl.it. La registrazione è obbligatoria. Il link è il seguente: http://comune.gela.cl.it/servizi/emergenza-coronavirus

La domanda, una volta compilata rigorosamente e correttamente in ogni sua parte (pena l'esclusione) dovrà essere scaricata, stampata, firmata dal richiedente e passata allo scanner. Poi, unitamente alla fotocopia di documento d’identità in corso di validità, dovrà essere mandata via mail al Comune di Gela entro le ore 12:00 dell'11 dicembre 2020 all’indirizzo buonispesa@comune.gela.cl.it.

Solo in caso di estrema difficoltà si potrà presentare l’istanza cartacea all’Ufficio protocollo del Comune. Per la corretta compilazione della domanda si consiglia di visionare la scheda “Informazioni ed istruzioni operative per la compilazione dell’istanza” pubblicata insieme all'Avviso Pubblico. Diverse associazioni di volontariato e del terzo settore, inoltre, nonché i patronati hanno garantito la propria disponibilità ad aiutare i cittadini nella compilazione. Per eventuali ulteriori chiarimenti, il Comune ha messo a disposizione due numeri di telefono per contattare gli operatori del Segretariato Sociale: 0933/906796 e 0933/906797.

Anche chi ha avuto accesso ai buoni spesa lo scorso mese di luglio può presentare nuovamente l'istanza. Come la prima volta, le somme saranno erogate mediante un “Buono Elettronico” che sarà caricato sulla tessera sanitaria o sul codice fiscale del beneficiario che, in questi casi, funzionerà come un bancomat. I beneficiari ammessi riceveranno il codice PIN tramite SMS. A quel punto si potrà effettuare il pagamento presso l’attività commerciale che ha deciso di aderire e di convenzionarsi con l’Ente. Per gli esercenti è stato previsto un secondo bando scaricabile a questo link: http://www.comune.gela.cl.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti

“Grazie a questa nuova forma di sostegno concreta, - hanno dichiarato il Sindaco Lucio Greco e l'assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo - vogliamo garantire ai nuclei più fragili un aiuto reale, soprattutto in concomitanza con le festività natalizie. Un ringraziamento va a tutto lo staff dell’assessorato alle politiche sociali, alla dirigente, ai funzionari, agli amministrativi, agli assistenti sociali e ai dipendenti della Ghelas impegnati nel dipartimento, per il grande lavoro che stanno portando avanti in questi giorni difficili e impegnativi segnati da un'emergenza che non ha precedenti nella nostra storia moderna. Il nostro obiettivo è, in primis, arrivare alla distribuzione nel più breve tempo possibile, ma, nel contempo, anche riscoprirci membri di una comunità forte e solidale”.



