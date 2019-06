Cronaca 75

Gela, branco di cani randagi aggredisce un bagnante. E' successo nella spiaggia di Montelungo

La vittima è un 39enne che si trovava in spiaggia. E' riuscito a mettersi in salvo dopo essersi gettato a mare

Redazione

16 Giugno 2019 15:52

Un branco di cani randagi ha aggredito, oggi, lungo il litorale di Gela, nei pressi di Montelungo, un uomo di 39 anni. La vittima, è stata azzannata alla gamba e alla coscia sinistra. L’uomo era in spiaggia quando si è ritrovato inseguito da sei cani. Ha cercato la fuga ma inutilmente. E’ riuscito a sfuggire al branco, gettandosi in acqua. Il 39enne, per le prime cure del caso si è rivolto ai titolari di uno stabilimento balneare e successivamente è stato portato al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Gela.

