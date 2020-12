Eventi 202

Gela Brainstorming compie 10 anni, Catania: "Abbiamo cambiato la mentalità della cittadinanza"

Il fondatore del gruppo Facebook è stato Eugenio Catania. Al momento conta 9300 iscritti che hanno la possibilità di confrontarsi tra loro

04 Dicembre 2020

10 anni fa nasceva Gela Brainstorming, il gruppo facebook che volente o nolente ha cambiato il modo di fare politica a Gela, ma soprattutto ha cambiato la mentalità della cittadinanza gelese fatalista e per certi versi omertosa trasformandola in un'opinione pubblica sempre attenta e vigile nell'operato della politica.Gela Brainstorming è diventato con i suoi 9300 iscritti un vero e proprio tavolo di confronto permamente su tutte le tematiche della Città, il gruppo lo possiamo definire un gruppo civico capace di trasformare le idee in fatti, come dimenticarsi della battaglia sulle "camere coke" o ultimanente del parco giochi di macchitella.

" L'idea di Gela Brainstorming nasce durante la fine della mia carriera universitaria – afferma l'avvocato Eugenio Catania fondatore del gruppo - dalla consapevolezza che sarei dovuto ritornare a Gela e che la Città doveva migliorare. Quindi, per prima cosa bisognava mettere in relazione i cittadini, affrontare i problemi con schiettezza e scardinare lo status quo. Nel 2010 - continua Eugenio Catania - la politica era appannaggio delle solite figure da almeno 30 anni, oggi anche grazie a "Brainstorming" si è prodotto un totale rinnovamento della classe dirigente".

I componenti dell'amministrazione del gruppo civico "Gela Brainstorming" sono oltre al già citato fondatore Eugenio Catania anche: Filippo Guzzardi, Sandro Di Bartolo, Flavio Di Francesco, Davide Ferrara, Giovanni Iudice, Marco Maniglia e Croci Cordalonga, pensone di cui troverete a margine le interviste.

Al fine di onorare questo decimo anniversario lo staff di Brainstorming ha pensato di fare un'iniziativa importante per il territorio, la seconda edizione del "Think Tank" chiamato "Forum del Fare..." che si sarebbe dovuto svolgere entro quest'anno, ma che causa covid è stato spostato il 22 Magggio 2021 in cui sono attesi contributi importanti per lo sviluppo economico e sociale della Comunità gelese.

L'amministrazione di Gela Brainstroming ha provveduto comunque ad effettuare un restyle del look del gruppo, un nuovo logo ed una nuova immagine di copertina che evoca appunto il decimo anniversario, un modo per ringraziare gli iscriti e la Città del supporto fornito a questo progetto sociale.

"Il nuovo logo - afferma Giambattista Di Dio designer ed artista - è stato realizzato non snaturando il logo storio del gruppo, abbiamo lavorato moltissimo con gli amministratori per la ricerca dei colori adatti come anche con l'immagine di copertina. E' stato un lavoro lungo - aggiunge il giovane - ma che alla fine ha prodotto un gran bel risultato e spero che piaccia anche agli iscritti".

A parte il nuovo logo è in preparazione un video spot di ringraziamento che verrà trasmesso nelle reti locali durante il periodo natalizio, sulla tipologia di spot corre ancora molto riserbo, l'unica cosa che siamo riusciti a strappare agli amministratori che lo spot è stato commissionato ad EDA communication e rievocherà tutto quello fatto in questi dieci anni.



