Cronaca 564

Gela, bimbo cade da una giostra e batte violentemente la testa: è grave

Sul posto è intervenuta la polizia e gli operatori del 118. Il bimbo è stato trasportato all'ospedale "Vittorio Emanuele"

Redazione

06 Ottobre 2019 13:37

Cade da una giostra e batte violentemente la testa. Un bimbo di 9 anni di Gela è stato trasportato in codice rosso traumatico all'ospedale Vittorio Emanuele per un brutto trauma cranico riportato in seguito alla caduta da una giostra. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno nel quartiere Macchitella. Sul posto è intervenuta la polizia e gli operatori del 118. Attualmente i medici stanno stabilizzando il bambino, che nel battere il capo ha perso conoscenza, e adesso valuteranno il trasferimento in altra struttura.

Cade da una giostra e batte violentemente la testa. Un bimbo di 9 anni di Gela è stato trasportato in codice rosso traumatico all'ospedale Vittorio Emanuele per un brutto trauma cranico riportato in seguito alla caduta da una giostra. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno nel quartiere Macchitella. Sul posto è intervenuta la polizia e gli operatori del 118. Attualmente i medici stanno stabilizzando il bambino, che nel battere il capo ha perso conoscenza, e adesso valuteranno il trasferimento in altra struttura.

News Successiva Ancora spari a Gela, 45enne ferito ad un piede si presenta in ospedale. Un paio di giorni fa il tentato omicidio nei confronti di due fratelli

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews