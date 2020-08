Cronaca 409

Gela, bimbo azzannato da due Rottweiler finisce in ospedale

Sul posto è intervenuta una volante della polizia per identificare i proprietari dei due animali

Redazione

05 Agosto 2020 18:00

Nel tardo pomeriggio di ieri a Gela in via Matteotti due cani Rottweiller hanno aggredito un bimbo di 8 anni azzannandolo ad una gamba. Il bimbo è stato soccorso dai genitori e condotto al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela dove è stato medicato e sottoposto alle cure del caso. Sul posto è intervenuta una volante della polizia per identificare il proprietario dei due animali sfuggiti al controllo.

