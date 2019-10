Attualita 68

Gela. Beneficiari dell'assegno civico ripuliscono quartieri, scuole e cimiteri della città

Si tratta di 25 beneficiari che per tre mesi saranno al lavoro per eseguire interventi di pulizia delle aree pubbliche

Redazione

23 Ottobre 2019 13:00

Hanno preso servizio ieri e già questa mattina erano impegnati nei primi interventi di pulizia e riqualificazione di piazze e cura del verde disposte dall’Amministrazione comunale. I venticinque beneficiari dell’assegno civico per i prossimi tre mesi saranno impegnati ad eseguire interventi di pulizia delle aree pubbliche, tema molto caro all’Amministrazione Comunale, impegnata in un processo di cambiamento teso a creare condizioni migliori di vivibilità ai cittadini.

Dopo il rifacimento stradale di via Borromini, i lavori in via Leoncavallo, stamattina l’intervento di pulizia ha riguardato un’altra area del popoloso quartiere di Settefarine, segno che le periferie sono al centro dell’attenzione degli amministratori. L’intervento di pulizia ha riguardato il giardino sito in via Settefarine. “Si tratta, dichiara il sindaco Lucio Greco, del primo intervento programmatico che l’Amministrazione, di concerto con la Ghelas Multiservizi, sta portando avanti e le attività proseguiranno con i cimiteri Monumentale e Farello, dove sono già stati effettuati i sopralluoghi, le scuole ed altre aree verdi della città. L’auspicio è che i cittadini collaborino nel mantenimento della pulizia a tutela dell’immagini e del decoro urbano nella consapevolezza che il bene

pubblico appartiene alla collettività e che tutti, anche i cittadini, devono garantire”.



