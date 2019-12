Attualita 222

Gela, base gas Argo Cassiopea. Ugl: "Progetto innovativo e dirompente ma non basta per lo sviluppo del territorio"

Non si può più lasciare il territorio a gente che lo ha utilizzato come bancomat per attingere a voti

Redazione

06 Dicembre 2019 17:03

La Ugl con il suo segretario Andrea Alario, intende spostare la necessaria attenzione sulla vicenda Argo-cassiopea. Un progetto innovativo e dirompente, che avrebbe consolidato la presenza di una grande multinazionale nel territorio e dato ossigeno in termini occupazionali, la cui carenza e' un fattore endemico per la nostra realta' industriale. Siamo consapevoli che questo e' insufficiente, e da solo non basta a rilanciare lo sviluppo del territorio, ma rappresenterebbe comunque il segno di una inversione di tendenza rispetto alla smobilitazione percepita da tutti. Questa UGL è sempre stata presente, rispondendo al ruolo sindacale e ancor più sarà vigile da prima protagonista, nelle circostanze che afferiscono a tale problematica. Non si può più lasciare il territorio a gente che lo ha utilizzato come bancomat per attingere a voti. Non possiamo accettare che qualsiasi progetto destinato a Gela svanisca nel vuoto. Area di crisi complessa, patto per il sud, porto, infrastrutture, strade, non possono essere cancellati. Il territorio ha bisogno di un futuro certo un futuro di crescita, di un rilancio alternativo industriale ecosostenibile, il rilancio del turismo.

L' UGL aveva già annunciato mesi addietro che si sarebbe mobilitata, sostenendo quelle forze politiche che amano questa nostra terra.



La Ugl con il suo segretario Andrea Alario, intende spostare la necessaria attenzione sulla vicenda Argo-cassiopea. Un progetto innovativo e dirompente, che avrebbe consolidato la presenza di una grande multinazionale nel territorio e dato ossigeno in termini occupazionali, la cui carenza e' un fattore endemico per la nostra realta' industriale. Siamo consapevoli che questo e' insufficiente, e da solo non basta a rilanciare lo sviluppo del territorio, ma rappresenterebbe comunque il segno di una inversione di tendenza rispetto alla smobilitazione percepita da tutti. Questa UGL è sempre stata presente, rispondendo al ruolo sindacale e ancor più sarà vigile da prima protagonista, nelle circostanze che afferiscono a tale problematica. Non si può più lasciare il territorio a gente che lo ha utilizzato come bancomat per attingere a voti. Non possiamo accettare che qualsiasi progetto destinato a Gela svanisca nel vuoto. Area di crisi complessa, patto per il sud, porto, infrastrutture, strade, non possono essere cancellati. Il territorio ha bisogno di un futuro certo un futuro di crescita, di un rilancio alternativo industriale ecosostenibile, il rilancio del turismo.

L' UGL aveva già annunciato mesi addietro che si sarebbe mobilitata, sostenendo quelle forze politiche che amano questa nostra terra.



Camera di Commercio di Caltanissetta e Gela, Cgil: "Gli enti camerali non hanno più alibi per stabilizzare i precari"

News Successiva Gela, allarme dei sindacati: "Non diventi una nuova Ilva, al via subito i progetti attualmente bloccati"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare