Gela, barriere architettoniche in via Parioli verso l'eliminazione: la Consulta per la disabilità ringrazia l'Asp

Dopo diversi anni e richieste, le barriere collocate per impedire l’accesso ai motorini saranno rimosse consentendo il libero accesso agli uffici

Redazione

30 Luglio 2020 08:26

La Consulta Gelese per la disabilità ha appreso della disposizione inviata dall’Asp di Caltanissetta inerente la predisposizione delle misure necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti da diversi anni innanzi gli scivoli di accesso degli uffici di via Parioli. Finalmente dopo diversi anni le barriere collocate per impedire l’accesso ai motorini saranno rimosse consentendo il libero accesso agli uffici ivi presenti. Inoltre sempre dagli uffici Asp di Caltanissetta e da quelli del Distretto è stata, altresì, comunicata la volontà di attivare, a partire dal mese di settembre p.v. gli uffici del PUA presso i locali siti al piano terra di via Parioli. Il PUA (Punto Unico di Accesso) previsto dalle normative regionali sarà, infatti il front-office di tutti i servizi inerenti la disabilità.

La Consulta, pertanto, prende atto ed esprime il proprio apprezzamento per questi primi concreti risultati che l’Asp di Caltanissetta ed il nuovo direttore distrettuale hanno concretamente realizzato.



