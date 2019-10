Attualita 139

Gela, bando per la mensa scolastica. La Cgil: "Abbiamo lottato per il mantenimento di questo servizio"

Il segretario generale della Filcams Cgil, Nuccio Corallo esprime soddisfazione per la pubblicazione del bando

Redazione

17 Ottobre 2019 18:33

Finalmente il bando per il servzio di refezione scolastica è stato pubblicato. Sin dal periodo di commissariamento abbiamo lottato per il mantenimento di questo sevizio sia per la qualità della vita dei bambini sia per la garanzia occupazionale di quasi 70 lavoratrici che da decenni sono impegnate nel servizio. In questi mesi sono stati diversi gli incontri con l'amministrazione comunale, funzionari e dirigenti del Comune di Gela ed oggi finalmente, possiamo affermare che il servizio, se la gara d'appalto va a buon fine, verrà avviato a metà novembre a garanzia di più di mille alunni della città di Gela. La Filcams Cgil, presieduta dal segretario Nuccio Corallo, ha già detto all'amministrazione comunale di preparare sin da ora le condizioni per avviare il servizio nell'anno scolastico 2020/2021 sin dai primi giorni di scuola, tutto ciò è possibile farlo anche in considerazione alla novità che lo stesso servzio si alimenta all'80% con il ticket pagato dalle famiglie dei bambini, tutto ciò per volontà del Commissario che ha retto il Comune di Gela per alcuni mesi. Il sindacato Filcams Cgil continuerà a vigilare affinché tutto vada a buon fine confermando che la lotta paga!

