Cronaca 268

Gela, bagnante aggredito da un branco di cani randagi: l'uomo era nella spiaggia di Montelungo

L'ennesima aggressione si è verificata dove il branco di cani si aggira oramai da anni. L'uomo è stato salvato da altri bagnanti

Redazione

18 Giugno 2019 17:45

Ancora un’altra aggressione da parte di cani randagi nella spiaggia antistante Montelungo. Questa volta ad essere stato azzannato ad una coscia è stato un uomo di 61 anni. Per fortuna l’intervento di alcuni bagnanti che lo hanno tratto in salvo ha scongiurato il peggio. I bagnanti sono riusciti a far fuggire il branco di 6 cani randagi. L'uomo è stato portato presso il nosocomio gelese per le cure del caso.

Ancora un’altra aggressione da parte di cani randagi nella spiaggia antistante Montelungo. Questa volta ad essere stato azzannato ad una coscia è stato un uomo di 61 anni. Per fortuna l’intervento di alcuni bagnanti che lo hanno tratto in salvo ha scongiurato il peggio. I bagnanti sono riusciti a far fuggire il branco di 6 cani randagi. L'uomo è stato portato presso il nosocomio gelese per le cure del caso.

Gela, tenta rapina ad un supermercato ma il "colpo" fallisce per l'arrivo della polizia

News Successiva Furti lungo l'acquedotto Gela - Aragona, vertice in prefettura per contrastare gli allacci abusivi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews