Attualita

Gela, avviso pubblico per assegnare 12 posteggi al mercatino di via Madonna del Rosario

Le domande vanno inviate entro il 4 giugno. La superficie prevista è di 16 metri quadri e il bando è pubblicato sul sito del Comune

Redazione

29 Maggio 2020 22:22

Il Comune ha pubblicato un avviso per assegnare ulteriori 12 posteggi per commercio su area pubblica all’interno del mercatino rionale di via Madonna del Rosario. Le domande vanno inviate entro il 4 giugno. La superficie prevista è di 16 metri quadri. La domanda, in bollo di 16 euro, firmata e corredata di una copia del documento di riconoscimento valido (copia del permesso di soggiorno in caso di cittadini di uno dei paesi della Comunità Europea), va presentata in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune entro le 12 del 4 giugno prossimo. Il bando integrale è pubblicato nella sezione Suap del sito del Comuneo nella sezione Suap dello stesso sito web. Le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo del Comune.

