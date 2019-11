Eventi 48

Gela, avviato il progetto Erasmus "Together in Nature": mira a valorizzare l'arte culinaria del territorio

All'istituto Quasimodo, il vice sindaco e l'assessore Iudici, hanno incontrato una delegazione di studenti provenienti da diversi Paesi

Redazione

18 Novembre 2019 14:32

E' stato avviato oggi a Gela il progetto Erasmus dal titolo "Together in

Nature" che ha come obiettivo far conoscere l'arte culinaria locale e

siciliana in genere.



Il vice sindaco Terenziano di Stefano e l'assessore Florinda Iudici

hanno incontrato nei locali dell'istituto comprensivo "S. Quasimodo" una

delegazione di studenti e docenti provenienti da diversi paesi (Turchia,

Bulgaria, Portogallo e Finlandia).



L'amministrazione comunale ha donato alla delegazione un bassorilievo

raffigurante lo stemma del Comune di Gela.



E' stato avviato oggi a Gela il progetto Erasmus dal titolo "Together in

Nature" che ha come obiettivo far conoscere l'arte culinaria locale e

siciliana in genere.



Il vice sindaco Terenziano di Stefano e l'assessore Florinda Iudici

hanno incontrato nei locali dell'istituto comprensivo "S. Quasimodo" una

delegazione di studenti e docenti provenienti da diversi paesi (Turchia,

Bulgaria, Portogallo e Finlandia).



L'amministrazione comunale ha donato alla delegazione un bassorilievo

raffigurante lo stemma del Comune di Gela.



News Successiva Gela, torna il servizio "svuota cantine": sarà possibile conferire rifiuti ingombranti ed elettrodomestici

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews