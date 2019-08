Salute 192

Gela avrà un centro diurno per autistici: sorgerà nei locali di via Ascoli. Previste 29 assunzioni

Questo quanto emerso nel corso di un incontro svoltosi in municipio fra l'Asp, il Comune e i rappresentanti di varie associazioni

Redazione

09 Agosto 2019 17:10

Gela avrà un centro diurno per soggetti affetti da autismo. Questo quanto emerso nell’incontro svoltosi questa mattina in municipio con i vertici dell’Asp di Caltanissetta. Attenzione particolare sarà data ai soggetti in età postscolastica. Gela avrà anche diagnosi precoce e terapie intensive. Previsto anche il potenziamento del personale a 29 unità e la creazione del centro diurno "temporaneo" entro fine settembre. Un grande risultato per il quale l'associazione “Amautismo”, rappresentata da Antonino Biondo, ha tenacemente lottato per tre anni. “Un ringraziamento – afferma Biundo - alla Consulta Disabili, alle associazioni e agli amici che ci hanno appoggiato in queste settimane, nei sit in e negli incontri”.All’incontro erano presenti il manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone e il direttore sanitario, Marcella Santino.

“Dopo una lunga riunione – sottolinea Ignazio Giudice, segretario generale della Cgil - con la direzione generale dell'ASP Caltanissetta possiamo affermare che a Gela sorgerà il "Centro diurno per i bambini autistici", ci saranno 29 assunzioni con professionalità specifiche e sorgerà inizialmente nel locali di Via Ascoli di proprietà del Comune che oggi si è impegnato a consegnare le chiavi. Un centro diurno aperto dalle ore 8 alle ore 17 è un grande passo avanti per migliorare la qualità della vita di centinaia di giovani cittadini in età scolastica. Sulla "vertenza sanità" questo è solo il primo passo, ora non molliamo, la coesione premia, le associazioni delle consulta dei disabili sono la più bella dimostrazione di ciò che ho affermato dopo averlo vissuto. Ora, insieme, vigileremo sulla realizzazione del centro diurno definitivo”.



