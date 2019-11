Eventi 121

Gela avrà il suo salone del libro: sarà allestito all'istituto comprensivo "Giovanni Verga"

L''inaugurazione è prevista per il 13 dicembre alla presenza di autori noti nel panorama nazionale ed internazionale

Redazione

30 Novembre 2019 16:16

Gela, avrà il suo salone del libro. L’iniziativa culture è dell’Istituto

comprensivo “Giovanni Verga” diretto dalla dirigente, prof. Viviana

Aldisio ed è stata presentata stamattina in Municipio al sindaco Lucio

Greco, all’assessore allo sport, turismo e spettacolo Terenziano Di

Stefano ed all’assessore Grazia Robilatte.

“Come scuola abbiamo il dovere di essere centri propulsori della

cultura” - ha detto la dirigente, prof. Aldisio nel presentare la

nascita del salone del libro alla città, la cui inaugurazione è prevista

per il 13 dicembre prossimo alla presenza di autori noti nel panorama

nazionale ed internazionale.

Un ringraziamento particolare, la dirigente Aldisio l’ha rivolto al

vicesindaco di Stefano che ha accolto con favore l’iniziativa, dando

alla scuola la possibilità di creare il primo salone del libro a Gela:

struttura che si pregia del contributo delle librerie locali.

In brevissimo tempo è stata creata una filiera di autori che

gratuitamente verranno in città a presentare i propri lavori.

Verranno anche fumettisti, illustratori che lavorano per grandi case

editrici e c’è anche la possibilità di creare laboratori dove i ragazzi,

previa prenotazione, potranno presentare un libro a loro scelta.

“Sono felice di dedicare il salone del libro alla città - ha detto la

dirigente Aldisio - la scuola ha messo a disposizione i locali, ma credo

che sia un veicolo di sano impegno per la crescita sociale e culturale

della collettività”.

Il sindaco Lucio Greco ha ringraziato la dirigente Aldisio per

l’iniziativa che l’amministrazione comunale intende sostenere “perché -

ha detto - quando parliamo di cultura significa rappresentare momenti di

crescita sociale e culturale. E ciò, non può non avere il nostro

apprezzamento”.





