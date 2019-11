Cronaca 1123

Gela, auto si schianta contro un albero: nelle vicinanze ci sono due scuole. Chiesta la messa in sicurezza della strada

Si chiede all'amministrazione comunale di intervenire perchè si tratta di una strada dove in passato si sono verificati altri incidenti

Redazione

06 Novembre 2019 22:21

Poteva avere conseguenze più drammatiche l'incidente stradale autonomo verificatosi oggi pomeriggio in viale Indipendenza a Gela dove un'auto si è schiantata contro un albero. Proprio nelle vicinanze ci sono due scuole. Il Meetup del Movimento 5 Stelle di Gela chiede più sicurezza. "Lo scorso anno ,stesso punto, una smart è piombata dalla strada dentro l' area verde di una delle due scuole, scrive il Meetup. Qualche anno fa un ragazzino uscito da scuola è stato travolto. Ancora oggi , nessun limitatore di velocità, nessuna misura di prevenzione in questo tratto di strada , dove le auto corrono come fosse una statale. L' amministrazione intervenga sul tratto per impedire altri incidenti come questo"

