Cronaca 469

Gela, auto si ribalta al centro della carreggiata: ragazza ricoverata in prognosi riservata

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la ragazza dal veicolo

Rita Cinardi

14 Settembre 2019 09:17

Incidente stradale autonomo, nelle prime ore della mattinata, sulla Strada Statale 115, all'altezza di Manfria, dove, per cause in corso di accertamento una Fiat Multipla, si è capovolta al centro della carreggiata. Alla guida una donna di 22 anni attualmente ricoverata presso il Vittorio Emanuele di Gela in prognosi riservata. Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti del caso. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la ragazza dal veicolo.

